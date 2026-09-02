Зеленский после разговора с Мерцем: в сентябре поступят новые пактеы помощи ПВО из Германии

Президент Владимир Зеленский объявил о поступлении в этом месяце новых пакетов помощи ПВО из Германии.

Об этом он написал в Telegram после разговора с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает "Европейская правда".

Разговор касался российской атаки на аэродром в Лейпциге и ряда других вопросов.

В частности, по словам Зеленского, команды обеих стран уже дорабатывают текст Drone Deal.

Кроме того, Зеленский и Мерц договорились о личной встрече.

"Также поблагодарил Фридриха за надежную немецкую поддержку и лидерство в защите жизней украинцев и украинок – в этом месяце поступят новые пакеты ПВО из Германии", – написал он.

Как сообщалось, Украина направила в Европейскую комиссию запрос на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

А 1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.

Ранее премьер Великобритании Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры обсуждают проведение очередной встречи "коалиции желающих" в США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы поставить вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.