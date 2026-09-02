Зеленський запропонував Німеччині допомогу експертизою після інциденту у Лейпцигу

Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині після того, як стало відомо, що Росія є відповідальною за гібридну атаку в Лейпцигу.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram після розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, передає "Європейська правда".

Лідери обговорювали російську атаку по аеродрому в Лейпцигу.

"Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи", – зазначив Зеленський.

"Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині", – додав він.

За словами Зеленського, Drone Deal, яка перебуває на етапі фіналізації, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні.

Лідери обговорили зміст цієї угоди й можливу дату її підписання.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв раніше повідомив "Європейській правді", що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.