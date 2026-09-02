Зеленский предложил Германии помощь в виде экспертизы после инцидента в Лейпциге

Украина готова оказать помощь в виде экспертизы, опыта или в других сферах, где это необходимо Германии, после того как стало известно, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram после разговора с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, передает "Европейская правда".

Лидеры обсуждали российскую атаку на аэродром в Лейпциге.

"Это очередная российская эскалация, и важно, что Германия отреагировала. Фридрих проинформировал о принятых мерах", – отметил Зеленский.

"Со своей стороны заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии", – добавил он.

По словам Зеленского, Drone Deal, который находится на этапе финализации, точно расширит возможности для защиты и Германии, и Украины.

Лидеры обсудили содержание этого соглашения и возможную дату его подписания.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее сообщил "Европейской правде", что Киев уже активно сотрудничает с Берлином, чтобы помочь Германии в противодействии российским диверсиям.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила о ответных мерах, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.