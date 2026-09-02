Премьер Канады обратился к США по поводу торговли: "Перестаньте создавать мемы"

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал администрацию американского президента Дональда Трампа "перестать пытаться демонстрировать силу", а также "создавать мемы".

Его слова цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что торговые переговоры между США и Канадой могут возобновиться, если Вашингтон серьезно отнесется к переговорам.

В то же время он обвинил Соединенные Штаты в выдвижении условий, которые, по его словам, могут привести к тому, что канадские отрасли "постепенно сворачиваться будут в Канаде и будут уничтожены".

"Когда американцы перестанут создавать мемы, перестанут бросать колкости и пытаться демонстрировать силу, а вместо этого серьезно подойдут к этим переговорам, мы сможем их провести. Это неконструктивно, но это их демократия", – сказал премьер-министр Канады.

Его комментарии прозвучали на фоне новой волны заявлений из Вашингтона после того, как торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентную пошлину на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеял Канаду в соцсетях.

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