У Львові триває ексгумація поховань 1939 року: знайшли рештки польських та німецьких військових

На старому Голосківському цвинтарі у Львові проходять ексгумаційні дослідження останків військовослужбовців, загиблих під час боїв за місто у вересні 1939 року: фахівці виявили останки польський та німецьких військових.

Про це йдеться у заяві Львівської міської ради, пише "Європейська правда".

Як зазначається, фахівці ексгумували останки 17 солдатів Війська Польського та сім військових німецької армії. Біля останків трьох німецьких військових знайшли військові жетони.

Керівник справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко повідомив, що археологи вже дослідили частину першого та повністю відкрили другий ряд поховань.

"Маємо перші цікаві результати ексгумаційних досліджень на старому Голосківському цвинтарі. З першого ряду поховань ексгумували останки шести військовослужбовців Війська Польського та семи військових німецької армії, біля яких знайшли три військові жетони. У другому ряді ексгумували останки ще 11 польських солдатів. Їх уже передали на ДНК-експертизу", – сказав він.

Фото: Львівська міська рада

За його словами, хаотичне положення тіл може свідчити про те, що загиблих ховали цивільні, а не військові.

Уже на дослідженій території фахівці визначили розташування близько 65−75 окремих поховальних ям. Попереду ще дослідження третього, останнього, ряду поховань.

Роботи спільно проводять фахівці Інституту національної пам’яті Польщі, Українського інституту національної пам’яті, меморіально-пошукового центру "Доля" та Товариства пошуку жертв війни "Пам’ять".

Фото: Львівська міська рада

Ексгумаційні роботи на території старого Голосківського цвинтаря розпочали 25 серпня. Тут проводять ексгумацію останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року. Ексгумаційні роботи триватимуть до 1 жовтня цього року.

За попередніми дослідженнями та припущеннями істориків, на цій території може бути поховано близько 120 солдатів. Віднайдені останки після проведення відповідних досліджень планують перепоховати у Мостиськах.

Раніше оголосили про завершення ексгумації жертв Волинської трагедії у двох колишніх селах на Волині – Острівки та Воля Островецька.

У липні голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть практично негайно.