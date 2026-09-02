Во Львове продолжается эксгумация захоронений 1939 года: найдены останки польских и немецких военных

На старом Голосковском кладбище во Львове проводятся эксгумационные исследования останков военнослужащих, погибших во время боев за город в сентябре 1939 года: специалисты обнаружили останки польских и немецких военных.

Об этом говорится в заявлении Львовского городского совета, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, специалисты эксгумировали останки 17 солдат Армии Польши и семи военнослужащих немецкой армии. Возле останков трёх немецких военных нашли военные жетоны.

Руководитель по делам исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко сообщил, что археологи уже исследовали часть первого и полностью раскопали второй ряд захоронений.

"У нас есть первые интересные результаты эксгумационных исследований на старом Голосковском кладбище. Из первого ряда захоронений эксгумировали останки шести военнослужащих Войска Польского и семи военных немецкой армии, возле которых нашли три военных жетона. Во втором ряду эксгумировали останки еще 11 польских солдат. Их уже передали на ДНК-экспертизу", – сказал он.

Фото: Львовский городской совет

По его словам, хаотичное расположение тел может свидетельствовать о том, что погибших хоронили гражданские лица, а не военные.

Уже на исследованной территории специалисты определили расположение около 65–75 отдельных погребальных ям. Впереди ещё исследование третьего, последнего, ряда захоронений.

Работы совместно проводят специалисты Института национальной памяти Польши, Украинского института национальной памяти, мемориально-поискового центра "Доля" и Общества поиска жертв войны "Память".

Фото: Львовский городской совет

Эксгумационные работы на территории старого Голосковского кладбища начались 25 августа. Здесь проводят эксгумацию останков военнослужащих Войска Польского, погибших в боях за Львов в сентябре 1939 года. Эксгумационные работы продлятся до 1 октября этого года.

По предварительным исследованиям и предположениям историков, на этой территории может быть похоронено около 120 солдат. Найденные останки после проведения соответствующих исследований планируют перезахоронить в Мостисках.

Ранее было объявлено о завершении эксгумации жертв Волынской трагедии в двух бывших селах на Волыни – Островки и Воля Островецкая.

В июле глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заверил, что разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически немедленно.