Співробітника польського Інституту нацпам’яті не впустили в Україну

Співробітник Вроцлавського відділення Інституту національної пам’яті отримав 3-річну заборону на в’їзд до України, при цьому дізнався про це під час поїздки на перепоховання жертв Волинської трагедії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Gazeta Wroclawska.

Науковий співробітник вроцлавського відділення Інституту національної пам’яті Міхал Секерка не доїхав на похорон жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій, оскільки отримав заборону на в’їзд до України. Про неї він дізнався лише під час перевірки документів на кордоні.

Перші повідомлення з цього приводу з’явилися у вівторок (1 вересня) у соціальних мережах. Профіль "Спільнота та пам’ять" опублікував інформацію про те, що Міхала Секерку, віцепрезидента Товариства вшанування пам’яті жертв злочинів українських націоналістів та наукового співробітника вроцлавського відділення Інституту національної пам’яті, не впустили на територію України.

У неділю, 30 серпня, науковець хотів перетнути польсько-український кордон, щоб взяти участь у похоронних церемоніях жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій. Саме тоді він дізнався, що в листопаді 2023 року на нього було накладено трирічну заборону на в’їзд до України.

"Йому повідомили, що в 2023 році СБУ внесла його до списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію України. Жодної причини такого рішення не вказано. Міхалу не допомогло навіть втручання консула", – йдеться у дописі на сторінці "Спільнота та пам’ять" у соціальних мережах.

Заборона на в’їзд діє до 28 листопада 2026 року. Причина її накладення в листопаді 2023 року не вказана.

Каміль Дворачек, директор відділення Інституту національної пам’яті у Вроцлаві, підтвердив, що цей випадок дійсно трапився.

Водночас він наголосив, що Міхал Секерка їхав до України не як представник Інституту нацпам'яті, а в приватному порядку – як віцепрезидент Товариства вшанування пам’яті жертв злочинів українських націоналістів.

Як повідомлялося, 30 серпня за участі польських політиків перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та розвідки щодо подій на Волині.

У серпні українські й польські фахівці завершили ексгумації на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.