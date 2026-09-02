Сотрудника польского Института национальной памяти не впустили в Украину

Сотрудник Вроцлавского отделения Института национальной памяти получил трехлетний запрет на въезд в Украину, при этом он узнал об этом во время поездки на перезахоронение жертв Волынской трагедии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Научный сотрудник вроцлавского отделения Института национальной памяти Михал Секерка не доехал на похороны жертв Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой, поскольку получил запрет на въезд в Украину. Об этом он узнал только во время проверки документов на границе.

Первые сообщения по этому поводу появились во вторник (1 сентября) в социальных сетях. Профиль "Сообщество и память" опубликовал информацию о том, что Михала Секерку, вице-президента Общества по чествованию памяти жертв преступлений украинских националистов и научного сотрудника вроцлавского отделения Института национальной памяти, не впустили на территорию Украины.

В воскресенье, 30 августа, ученый хотел пересечь польско-украинскую границу, чтобы принять участие в похоронных церемониях жертв Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой. Именно тогда он узнал, что в ноябре 2023 года на него был наложен трехлетний запрет на въезд в Украину.

"Ему сообщили, что в 2023 году СБУ внесла его в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Никакой причины такого решения не указано. Михалу не помогло даже вмешательство консула", – говорится в сообщении на странице "Сообщество и память" в социальных сетях.

Запрет на въезд действует до 28 ноября 2026 года. Причина его наложения в ноябре 2023 года не указана.

Камиль Дворачек, директор отделения Института национальной памяти во Вроцлаве, подтвердил, что этот случай действительно имел место.

В то же время он подчеркнул, что Михал Секерка ехал в Украину не как представитель Института национальной памяти, а в частном порядке – в качестве вице-президента Общества по чтению памяти жертв преступлений украинских националистов.

Как сообщалось, 30 августа при участии польских политиков перезахоронили останки 55 польских жертв Волынской трагедии в Островках и Воле-Островецкой.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие архивов СБУ и разведки, касающихся событий на Волыни.

В августе украинские и польские специалисты завершили эксгумации на территории бывших сел Островки и Воля-Островецкая.