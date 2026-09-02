У Швейцарії підозрюваний у стрілянині на рейв-вечірці зізнався поліції

У Швейцарії 43-річний чоловік, якого підозрюють у стрілянині на рейв-вечірці в Аарау, внаслідок якої загинула 22-річна жінка та ще шестеро людей дістали поранення, здався поліції та визнав свою причетність до нападу.

Про це повідомила кантональна поліція Ааргау в середу, 2 вересня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, чоловік з’явився до поліцейського відділку й зізнався у скоєному. Після цього його затримали правоохоронці.

Начальник кантональної поліції Ааргау Міхаель Леупольд заявив, що слідство наразі не має жодних ознак причетності інших людей до нападу.

"Ми можемо з майже повною впевненістю стверджувати, що затриманий чоловік є тією особою, яка в неділю відкрила вогонь по учасниках рейв-вечірки", – сказав він.

За даними поліції, чоловік приїхав на місце проведення заходу та відкрив вогонь по натовпу, в якому перебували понад 100 людей. Він здійснив понад 40 пострілів, після чого повернувся на парковку та кілька разів вистрілив із пістолета, зокрема в бік автомобіля, що від’їжджав.

У його автомобілі правоохоронці виявили три одиниці зброї: штурмову гвинтівку АК-74 та два пістолети. За попередніми даними, під час стрілянини нападник використовував гвинтівку та один із пістолетів.

Жертвою нападу стала 22-річна громадянка Італії. Ще шестеро людей зазнали поранень.

23 серпня у брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.

В липні у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.