В Швейцарии подозреваемый в стрельбе на рейв-вечеринке признался полиции

В Швейцарии 43-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе на рейв-вечеринке в Аарау, в результате которой погибла 22-летняя женщина и ещё шесть человек получили ранения, сдался полиции и признал свою причастность к нападению.

Об этом сообщила кантональная полиция Ааргау в среду, 2 сентября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, мужчина явился в полицейский участок и признался в содеянном. После этого его задержали правоохранители.

Начальник кантональной полиции Ааргау Михаэль Леупольд заявил, что у следствия пока нет никаких признаков причастности других людей к нападению.

"Мы можем с почти полной уверенностью утверждать, что задержанный мужчина является тем человеком, который в воскресенье открыл огонь по участникам рейв-вечеринки", – сказал он.

По данным полиции, мужчина приехал на место проведения мероприятия и открыл огонь по толпе, в которой находилось более 100 человек. Он произвёл более 40 выстрелов, после чего вернулся на парковку и несколько раз выстрелил из пистолета, в частности в сторону уезжавшего автомобиля.

В его автомобиле правоохранители обнаружили три единицы оружия: штурмовую винтовку АК-74 и два пистолета. По предварительным данным, во время стрельбы нападавший использовал винтовку и один из пистолетов.

Жертвой нападения стала 22-летняя гражданка Италии. Еще шесть человек получили ранения.

23 августа в брюссельском муниципалитете Сен-Жіль произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Инцидент произошел на следующий день после того, как в другом муниципалитете Брюссельского столичного региона – Андерлехте – был обстрелян полицейский участок.

В июле в датском городе Нерресуннбю неизвестный открыл огонь по полиции – в результате инцидента огнестрельные ранения получили трое человек, в том числе полицейский.