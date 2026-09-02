У Польщі дещо зменшилась популярність Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький все ще користується популярністю у понад половини поляків, але відсоток його прихильників дещо зменшився.

Про це свідчать результати опитування CBOS, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Про Кароля Навроцького схвально висловилися 51 % опитаних поляків. У порівнянні з попереднім опитуванням це зниження на 5 процентних пунктів.

"Після найкращих показників популярності президента Кароля Навроцького з початку його каденції, зафіксованих у липні, у серпні відсоток позитивних оцінок помітно знизився, а критичних – дещо зріс", – повідомилив CBOS, додавши, що негативно про главу держави висловилися 40 % учасників опитування. Це означає зростання на 3 процентні пункти.

Дослідження було проведено 20–30 серпня за допомогою процедури mixed-mode на репрезентативній іменній вибірці мешканців Польщі віком від 18 років.

На початку липня опитування у Польщі засвідчило зростання популярності президента Кароля Навроцького у червні – місяці, на який припала суперечка з Україною та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Нагадаємо, інше опитування, що проводилося 19-21 червня IBRIS, показало рекордний рейтинг Навроцького: 54,8%.