В Польше популярность Навроцкого несколько снизилась

Президент Польши Кароль Навроцкий по-прежнему пользуется популярностью у более чем половины поляков, но доля его сторонников несколько снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

О Кароле Навроцком положительно высказались 51 % опрошенных поляков. По сравнению с предыдущим опросом это снижение на 5 процентных пунктов.

"После лучших показателей популярности президента Кароля Навроцкого с начала его президентского срока, зафиксированных в июле, в августе процент положительных оценок заметно снизился, а критических – несколько вырос", – сообщил CBOS, добавив, что негативно о главе государства высказались 40 % участников опроса. Это означает рост на 3 процентных пункта.

Исследование было проведено 20–30 августа с помощью метода mixed-mode на репрезентативной именной выборке жителей Польши в возрасте от 18 лет.

В начале июля опрос в Польше показал рост популярности президента Кароля Навроцкого в июне – месяце, на который пришлись конфликт с Украиной и лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Напомним, другой опрос, проводившийся 19–21 июня IBRIS, показал рекордный рейтинг Навроцкого: 54,8%.