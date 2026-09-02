Трамп заявил, что новая кампания США против Ирана не будет длительной

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 сентября, что возобновленная кампания США против Ирана продлится недолго.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, как сообщают Reuters и AP, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран пытался создать ракету, сбрасывающую мины, и что США её уничтожили. Он также отметил, что Иран работал над восстановлением своих радиолокационных и ракетных систем, которые также стали целями американских ударов.

Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, война с Ираном продлится "недолго".

"Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались построить вдоль Ормузского пролива – как оборонительное, так и наступательное... Вчера ночью это был очень мощный удар, и мы готовы нанести еще один в любой момент", – подчеркнул он.

1 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на последнюю атаку США, то понесет "гораздо более сильный и масштабный" удар.

В тот день американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

СМИ писали, что президент США рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.