Макрон відповів на територіальні зазіхання Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що острівна територія Сен-П'єр і Мікелон в Атлантичному океані є французькою, після того, як американський президент Дональд Трамп опублікував карту, де цей архіпелаг позначений прапором США.

Про це Макрон заявив після прибуття до Сен-П'єра, його цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон наголосив, що ця територія є "французькою" і "тісно пов’язана з Францією", у відповідь на карту, опубліковану Трампом, на якій весь регіон покритий прапором Сполучених Штатів.

"Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі", – додав французький президент.

Сен-П'єр і Мікелон – це колишня французька колонія в Атлантичному океані біля узбережжя Канади. У 2003 році архіпелаг отримав особливий статус заморської спільноти Франції.

У неділю Макрон прийме прем’єр-міністра Канади Марка Карні в Сен-П’єрі – це перша подібна зустріч, що відбудеться за кілька кілометрів від канадського узбережжя.

"Це є сильним сигналом", – підкреслив він, маючи на увазі торговельну війну, яку Трамп розпочав проти Канади.

У пошуках інших джерел постачання нафти на тлі стрімкого зростання цін, спричиненого війною на Близькому Сході, Макрон також сподівається знайти альтернативні рішення у канадців, які є великими виробниками. Зокрема, він висловив побажання, щоб "більше (канадського) скрапленого газу надходило до атлантичного узбережжя", а отже, і до Європи, та в ширшому контексті наголосив на нових "перспективах співпраці" з Канадою.

Карні, зі свого боку, щойно повернувся зі Страсбурга, де в четвер закріпив значне зближення Канади з Європейським Союзом.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "серйозні мита" проти ЄС, якщо Канада стане асоційованим членом блоку.

У відповідь Карні запевнив, що Канада не піддасться на тиск Вашингтона.