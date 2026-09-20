Макрон ответил на территориальные притязания Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что островная территория Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане является французской, после того как американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой этот архипелаг обозначен флагом США.

Об этом Макрон заявил по прибытии в Сен-Пьер, его цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что эта территория является "французской" и "тесно связана с Францией", в ответ на карту, опубликованную Трампом, на которой весь регион покрыт флагом Соединенных Штатов.

"Мы не будем это повторять каждое утро только потому, что у людей возникают странные мысли или они высказывают странные вещи", – добавил французский президент.

Сен-Пьер и Микелон – это бывшая французская колония в Атлантическом океане у побережья Канады. В 2003 году архипелаг получил особый статус заморского сообщества Франции.

В воскресенье Макрон примет премьер-министра Канады Марка Карни в Сен-Пьере – это первая подобная встреча, которая состоится в нескольких километрах от канадского побережья.

"Это сильный сигнал", – подчеркнул он, имея в виду торговую войну, которую Трамп развязал против Канады.

В поисках других источников поставок нефти на фоне стремительного роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке, Макрон также надеется найти альтернативные решения у канадцев, которые являются крупными производителями. В частности, он выразил пожелание, чтобы "больше (канадского) сжиженного газа поступало на атлантическое побережье", а значит, и в Европу, и в более широком контексте подчеркнул новые "перспективы сотрудничества" с Канадой.

Карни, со своей стороны, только что вернулся из Страсбурга, где в четверг закрепил значительное сближение Канады с Европейским союзом.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "серьёзные пошлины" против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом блока.

В ответ Карни заверил, что Канада не поддастся давлению Вашингтона.