Карні відповів на погрози Трампа ЄС за пропозицію Канаді асоційованого членства

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що потепління відносин його країни з Європейським Союзом є "позитивним" процесом, і Оттава не піддасться тиску, щоб відмовитися від цих відносин.

Про це він заявив у четвер, 17 вересня, під час спілкування з журналістами, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Коментар Карні пролунав після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "серйозні мита" проти ЄС, якщо Канада стане асоційованим членом.

"Цей союз – це позитивний процес. Ось моя відповідь американському президенту", – сказав прем’єр Канади.

За його словами, "сильніша, стійкіша Канада стане ефективнішим партнером для Сполучених Штатів".

"Канадці єдині в тому, що ніхто не буде нам вказувати, якою мовою говорити. Ніхто не буде диктувати нам нашу культуру чи з ким ми можемо укладати угоди", – сказав він.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав.