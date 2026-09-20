У Норвегії скасували сотні рейсів потягів через страйк залізничників

У неділю у Норвегії через страйк працівників залізниці буде скасовано загалом 163 рейси поїздів, скасування продовжаться і в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила норвезька транспортна компанія Vy.

У п'ятницю вранці 46 машиністів потягів оголосили страйк після зриву посередницької угоди між Норвезькою асоціацією машиністів потягів та компанією Vy.

Через це у неділю скасовано 163 рейси, а в понеділок – 128. Компанія Vy повідомляє, що система пошуку рейсів оновлена, тож скасовані рейси там не відображаються.

Там порекомендували пасажирам перевіряти інформацію перед кожною поїздкою.

Припускають, що страйк може вплинути на рейси й у вівторок, 22 вересня.

16 вересня в аеропорту "Шарлеруа", що поблизу Брюсселя, оголосили страйк авіадиспетчерів, який має тривати протягом 24 днів.

11 вересня загальнонаціональний страйк машиністів у Польщі спричинив сповільнення руху на залізничних коліях.

Приводом до акції протесту стала аварія, що трапилася в середу близько 11:30 на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки виїхав на колії, попри світловий сигнал, що забороняв в’їзд. Він зіткнувся з поїздом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.