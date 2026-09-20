В Норвегии отменены сотни поездов из-за забастовки железнодорожников

В воскресенье в Норвегии из-за забастовки железнодорожников будет отменено в общей сложности 163 рейса поездов, отмены продолжатся и в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила норвежская транспортная компания Vy.

В пятницу утром 46 машинистов поездов объявили забастовку после срыва посреднического соглашения между Норвежской ассоциацией машинистов поездов и компанией Vy.

Из-за этого в воскресенье отменено 163 рейса, а в понедельник – 128. Компания Vy сообщает, что система поиска рейсов обновлена, поэтому отмененные рейсы там не отображаются.

Там порекомендовали пассажирам проверять информацию перед каждой поездкой.

Предполагается, что забастовка может повлиять на рейсы и во вторник, 22 сентября.

16 сентября в аэропорту "Шарлеруа", расположенном недалеко от Брюсселя, объявили забастовку авиадиспетчеров, которая должна продлиться 24 дня.

11 сентября общенациональная забастовка машинистов в Польше привела к замедлению движения на железнодорожных путях.

Поводом для акции протеста стала авария, произошедшая в среду около 11:30 на железнодорожном переезде в Сокольниках Сухих. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на световой сигнал, запрещавший въезд. Он столкнулся с поездом "Интерсити", следовавшим по маршруту Люблин – Щецин.