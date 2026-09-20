Прем’єр Греції оголосив заходи для зниження цін на паливо

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував новий набір заходів щодо енергетики та палива на тлі зростання цін на енергоносії.

Заяву Міцотакіса цитує Kathimerini, пише "Європейська правда".

Грецький прем’єр-міністр анонсував заходи на ринку мазуту для опалення у співпраці з нафтопереробними заводами. Мета уряду – щоб початкова ціна реалізації мазуту залишалася нижче межі в 1,75 євро за літр.

Водночас Міцотакіс повідомив, що допомога на опалення буде збільшена для всіх споживачів, а субсидія на дизельне паливо діятиме протягом усього жовтня.

"Найближчими днями ми оголосимо про важливе втручання уряду та нафтопереробних заводів щодо опалювального мазуту, щоб початкова ціна склала менше 1,75 євро за літр, що нижче за рівень, на якому завершився тогорічний період. Водночас ми впроваджуємо загальне підвищення дотації на опалення не лише для тих, хто використовує мазут, а й для домогосподарств, які опалюються іншими видами енергії. Найбільша підтримка, як завжди, спрямовується в регіони, де потреби підвищені через кліматичні умови", – зазначив він.

Днями віцепрем’єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу.

16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.

Також писали, що італійський уряд анонсував скасування дорожнього податку для невеликих авто і мотоциклів у 2027 році через високі ціни на пальне.