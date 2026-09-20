Премьер-министр Греции объявил о мерах по снижению цен на топливо

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о новом комплексе мер в сфере энергетики и топлива на фоне роста цен на энергоносители.

Заявление Мицотакиса цитирует Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Греческий премьер-министр анонсировал меры на рынке мазута для отопления в сотрудничестве с нефтеперерабатывающими заводами. Цель правительства – чтобы начальная цена реализации мазута оставалась ниже порога в 1,75 евро за литр.

В то же время Мицотакис сообщил, что помощь на отопление будет увеличена для всех потребителей, а субсидия на дизельное топливо будет действовать в течение всего октября.

"В ближайшие дни мы объявим о важных мерах правительства и нефтеперерабатывающих заводов в отношении топочного мазута, чтобы начальная цена составила менее 1,75 евро за литр, что ниже уровня, на котором завершился прошлогодний период. В то же время мы вводим общее повышение субсидии на отопление не только для тех, кто использует мазут, но и для домохозяйств, которые отапливаются другими видами энергии. Наибольшая поддержка, как всегда, направляется в регионы, где потребности повышены из-за климатических условий", – отметил он.

На днях вице-премьер-министр и министр промышленности Чехии Карел Гавличек предупредил, что Европа вступает в очередной энергетический кризис.

16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что итальянское правительство анонсировало отмену дорожного налога для небольших автомобилей и мотоциклов в 2027 году из-за высоких цен на топливо.