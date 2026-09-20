Прокуратура Польщі передала до суду справу про викрадення авто родини Туска

Польська прокуратура подала до суду обвинувальний акт проти двох підозрюваних, яких звинувачують у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем’єр-міністра Дональда Туска.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався рік тому в Сопоті. За словами Маріуша Душинського, речника окружної прокуратури в Гданську, обвинувальний акт проти двох підозрюваних було подано до Окружного суду в Ельблонґу 18 серпня.

За словами прокурора, дата судового розгляду ще не визначена.

Обвинуваченими є 40-річний Лукаш В. та 43-річний Стефан Н. Згідно з висновками слідства, вони діяли спільно та узгоджено, щоб скоїти крадіжку з проникненням, в результаті якої було викрадено автомобіль, що належить родині глави уряду.

Одного з підозрюваних затримали в аеропорту за кілька хвилин до його вильоту до Болгарії.

Також писали, що у Польщі з’ясовують обставини викрадення автомобіля родини Туска, зокрема можливу причетність до цього іноземних спецслужб.