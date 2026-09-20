Прокуратура Польши передала в суд дело о хищении автомобиля семьи Туска

Польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых, которых обвиняют в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего семье премьер-министра Дональда Туска.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел год назад в Сопоте. По словам Мариуша Душинского, пресс-секретаря окружной прокуратуры в Гданьске, обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых было подано в Окружной суд в Эльблонге 18 августа.

По словам прокурора, дата судебного разбирательства пока не определена.

Обвиняемыми являются 40-летний Лукаш В. и 43-летний Стефан Н. Согласно выводам следствия, они действовали совместно и согласованно, чтобы совершить кражу с проникновением, в результате которой был похищен автомобиль, принадлежащий семье главы правительства.

Одного из подозреваемых задержали в аэропорту за несколько минут до его вылета в Болгарию.

Также сообщалось, что в Польше выясняют обстоятельства угона автомобиля семьи Туска, в частности возможную причастность к этому иностранных спецслужб.