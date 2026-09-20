У Польщі затримали чоловіка через можливі погрози Туску в соцмережах

У Польщі поліція затримала чоловіка, який раніше начебто опублікував у соцмережах відео, яке могло містити погрози прем’єр-міністру Дональду Туску.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Мова йде про 56-річного мешканця Перемишля, очікується, що звинувачення йому висунуть в понеділок, 21 вересня.

За даними правоохоронців, чоловік у п’ятницю, 18 вересня, начебто публікував у соцмережах відео, яке могло містити погрози Туску.

За словами прессекретарки міського управління поліції Кароліни Ковалік, наразі щодо затриманого "триває подальше розслідування".

Правоохоронці вилучили як відеозапис, так і електронні пристрої підозрюваного. Наразі слідчі аналізують докази, на підставі яких буде сформульовано обвинувачення проти 56-річного чоловіка.

Поліція наголошує, що публікація незаконного контенту в Інтернеті не гарантує анонімності.

Варто зазначити, що наприкінці червня окружна прокуратура у польському місті Свидниця розпочала перевірочне провадження щодо можливого створення загрози життю або здоров’ю президента Кароля Навроцького.

А наприкінці липня районна прокуратура в польському місті Клодзько розпочала розслідування через погрози вбивством Туску, які були опубліковані в інтернеті.