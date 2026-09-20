В Польше задержали мужчину в связи с возможными угрозами в адрес Туска в соцсетях

В Польше полиция задержала мужчину, который ранее якобы опубликовал в соцсетях видео, которое могло содержать угрозы в адрес премьер-министра Дональда Туска.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Речь идет о 56-летнем жителе Перемышля, ожидается, что обвинение ему предъявят в понедельник, 21 сентября.

По данным правоохранительных органов, мужчина в пятницу, 18 сентября, якобы опубликовал в соцсетях видео, которое могло содержать угрозы в адрес Туска.

По словам пресс-секретаря городского управления полиции Каролины Ковалик, в настоящее время в отношении задержанного "продолжается дальнейшее расследование".

Правоохранители изъяли как видеозапись, так и электронные устройства подозреваемого. В настоящее время следователи анализируют доказательства, на основании которых будет сформулировано обвинение против 56-летнего мужчины.

Полиция подчеркивает, что публикация незаконного контента в Интернете не гарантирует анонимности.

Стоит отметить, что в конце июня окружная прокуратура в польском городе Свидница начала проверочное производство в связи с возможной угрозой жизни или здоровью президента Кароля Навроцкого.

А в конце июля районная прокуратура в польском городе Клодзько начала расследование в связи с угрозами убийства Туску, которые были опубликованы в Интернете.