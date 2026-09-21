На выборах в земельный парламент Берлина победили "Левые", за ними – партия Мерца

В федеральной земле Берлин завершили подсчёт голосов на земельных выборах; по данным местной избирательной комиссии, наибольшее количество голосов получила партия "Левые".

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на соответствующие данные, передает "Европейская правда".

На земельных выборах в Берлине "Левые" заняли первое место с 25,7% голосов.

Второе место занял Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 18,8% голосов. Третье место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии" – 16,3%.

Далее следуют "Зеленые" с 14,3% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 12,1% голосов.

По данным избирательной комиссии, СДПГ потеряла 6,3 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами, а "Левые", напротив, существенно улучшили свой результат – поддержка партии выросла на 13,4 процентных пункта по сравнению с предыдущими выборами.

Отметим, что в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания завершился подсчёт голосов на выборах в земельный парламент; окончательные данные свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку среди избирателей получила ультраправая "Альтернатива для Германии".

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии