Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим американским визави Дональдом Трампом: они договорились о встрече в Нью-Йорке.

Об этом украинский президент сообщил вечером 20 сентября в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, его предстоящая встреча с Трампом в Нью-Йорке "может многое изменить". Украинский президент заверил: "дипломатическая динамика есть".

Во время разговора Зеленский поблагодарил Трампа за визит его спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь – это приоритет номер один", – отметил он.

Также Зеленский сообщил о наличии идей "относительно шагов по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности – энергетической, продовольственной, защиты жизни людей".

"Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги. Поблагодарил президента Америки за подписание закона Линдси Грэма. Мы все согласны: мир должен быть", – добавил украинский президент.

Стоит отметить: ранее СМИ сообщали, что Зеленского не было среди мировых лидеров, с которыми американский лидер планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября подтвердил, что Украина и США работают над подготовкой к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.