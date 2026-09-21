Молдова ограничила воздушное пространство после пролета неизвестного объекта

Министерство обороны Молдовы сообщило о фиксации нарушения воздушного пространства страны неизвестным объектом.

Об этом ведомство сообщило в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, нарушение воздушного пространства произошло в ночь на 21 сентября в 00:17.

По данным, неизвестная воздушная цель двигалась со стороны села Трибусовка, что в Винницкой области, в направлении города Хрустова, расположенного в непризнанном Приднестровье. После этого её заметили, когда она двигалась на север в направлении города Ямполь в приграничном регионе.

Впоследствии объект продолжил свой маршрут в направлении города Дондюшаны. В 00:44 объект исчез вблизи села Табани Бричанского района.

В качестве меры безопасности воздушное пространство в северном регионе страны было ограничено на 24 минуты.

"Несанкционированный пролет над национальным воздушным пространством произошел после масштабных атак Российской Федерации на Украину ранее той ночью", – подчеркнули в заявлении.

В район села Табани для обследования местности были направлены разведывательные и инженерные подразделения Национальной армии, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

В ту же ночь Румыния поднимала истребители из-за воздушной цели вблизи границы.

18 сентября вблизи Кишинева полиция обнаружила обломки дрона.