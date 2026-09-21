Кошта: ЕС может делать с Канадой гораздо больше, чем просто торговать

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз стремится "делать больше" и "максимально тесно сотрудничать с Канадой".

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Кошта заявил, что Европейский Союз стремится развивать "максимально тесные" отношения с Канадой.

Также его попросили объяснить, что означает недавнее предложение Канаде об ассоциированном членстве.

"Эта концепция, по сути, означает, что мы хотим делать больше и действовать с Канадой как можно теснее", – ответил он.

В то же время Кошта отметил, что "есть только одна небольшая проблема: географически Канада не является европейской страной" и не может подавать заявку на членство в ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС "может делать с ними [Канадой] гораздо больше, чем просто торговать".

"Мы можем сотрудничать в сферах обороны и безопасности. Мы можем сотрудничать в области инвестиций в искусственный интеллект, квантовые технологии и новые технологические вызовы. Мы можем сотрудничать с ними ради укрепления демократии, ведь мы – единомышленники и надежные партнеры", – подчеркнул президент Евросовета.

Кроме того, Кошта указал на предстоящий саммит ЕС–Канада в Монреале 29–30 октября как на ключевой момент для определения будущих отношений с Оттавой.

Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения президента Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "серьёзные пошлины" против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом.