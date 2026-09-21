Представители США и Китая позитивно оценили переговоры перед встречей лидеров

Официальные представители США и Китая положительно оценили свои переговоры по вопросам искусственного интеллекта, торговли и инвестиций, которые состоялись накануне встречи лидеров стран.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда"

Главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган заявил, что переговоры прошли в "доброй атмосфере", а министр финансов США Скотт Бессент назвал обсуждение "очень успешным".

Бессент отметил, что обе стороны договорились создать "американо-китайский диалог по искусственному интеллекту", призванный сформировать общее понимание преимуществ и угроз этой технологии.

Вашингтон также предложил механизм уведомления об инцидентах, связанных с искусственным интеллектом, имеющих последствия для национальной безопасности.

В комментарии для FT Бессент заявил, что самое главное – это "просто начать диалог".

"Поэтому мы и запустили Диалог по ИИ. Вероятно, мы встретимся снова через два месяца", – сказал он.

Напомним, в мае этого года после визита в Китай американский президент заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне затянувшейся войны и потрясений на нефтяных рынках.

В Белом доме тогда заявили, что до 2028 года Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд.