В Канаде предлагают Британии присоединиться к новому альянсу с Европой

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань считает, что Великобритания должна "объединиться" с альянсом между Канадой и Европой.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Шампань заявил, что Великобритания и Канада разделяют общие ценности.

"Нам нужно по-другому взглянуть на партнерство, и замечательно то, что, если посмотреть на Канаду – и, я бы сказал, на Великобританию, – мы разделяем одни и те же ценности. Наше видение мира очень схоже. Почему бы нам не объединиться? Мы независимы и суверенны, но вместе мы сильнее", – сказал он.

По его словам, речь идет о "создании альянса будущего", поскольку США "изменились".

Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "серьёзные пошлины" против ЕС, если Канада станет ассоциированным членом.