Послы ЕС опять не продлили санкции против Путина, запланирована новая встреча

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) утром в понедельник, 21 сентября, не смог прийти к соглашению о продлении индивидуальных санкций Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины; обсуждение продолжится во второй половине дня.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили несколько дипломатов ЕС.

ЕС пока не может договориться о продлении санкций против Владимира Путина, Сергея Лаврова и Виктора Януковича.

"Coreper не принял решение о продлении санкций, следующая встреча запланирована после обеда", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Другой дипломатический источник уточнил, что встреча состоится в 15:00 по киевскому времени.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.