Глава МИД Дании назвал ключевой вопрос соглашения с США по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ключевым вопросом в текущем соглашении по Гренландии стала безопасность в Арктике.

Заявление датского министра приводит TV2, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Расмуссен, этот вопрос в соглашении "примет такую форму, при которой ответственность за безопасность в Арктике не будет возлагаться исключительно на Данию или США, а, в значительной степени, будет означать, что именно НАТО будет обеспечивать безопасность в Арктике".

Он также добавил, что это соглашение "учитывает установленные нами красные линии и уважает наш суверенитет".

"Это даст нам уверенность. Мы с самого начала твердо настаивали на соблюдении этих красных линий и работали над этим с января, проведя ряд длительных и сложных встреч", – подчеркнул Расмуссен.

В пятницу, 18 сентября, США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре по поводу крупнейшего острова мира.

Как сообщили правительства Дании и Гренландии, подписание соглашения ожидается на этой неделе.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.

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