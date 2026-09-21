В нескольких британских аэропортах задерживают рейсы из-за сбоя в системе

В понедельник, 21 сентября, в нескольких британских аэропортах произошли задержки рейсов из-за сбоя в работе системы управления воздушным движением.

Об этом сообщила британская компания NATS, предоставляющая услуги по управлению воздушным движением, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Задержки наблюдались в аэропортах Манчестера, Глазго и Белфаста, что, по данным NATS, было связано с проблемой в центре управления воздушным движением в шотландском Прествике.

"Аэропорты к югу от Манчестера в целом не пострадали, однако рейсы, следующие на север, и рейсы, вылетающие из шотландских аэропортов, в настоящее время испытывают определенные задержки", – отметили в компании.

NATS добавила, что задержки в понедельник, 21 сентября, "не связаны с инцидентом, произошедшим две недели назад", когда из-за дефекта программного обеспечения было отменено около 2 тысяч рейсов.

Тогда NATS заявила, что сбой в работе был вызван дефектом программного обеспечения.