У Британії назвали причину масштабного збою, що призвів до скасування 2 тисяч авірейсів

Британська компанія з управління повітряним рухом NATS заявила в п’ятницю, 18 вересня, що збій у роботі, який минулого тижня зачепив сотні тисяч ​пасажирів, був спричинений дефектом програмного забезпечення.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

Цей інцидент призвів ‌до скасування 2 тисяч рейсів та багатоденних перебоїв у роботі, що коштувало авіакомпаніям мільйони фунтів, оскільки їм довелося терміново повертати екіпажі та літаки на місця та відшкодовувати кошти пасажирам.

"Це була проблема з програмним забезпеченням у певній частині нашої системи даних про польоти, яку ми відстежили до невеликого фрагмента коду. Проблема виявлена, і вжито заходів для її пом’якшення, поки постійне виправлення проходить випробування на безпеку та впроваджується", – сказав генеральний директор NATS Мартін Ролф.

Міністерка транспорту Гайді Александер, яка минулого тижня вимагала від NATS підготувати звіт з цього питання, а також доручила провести незалежну перевірку Управлінню цивільної авіації, заявила, що ці перебої є "абсолютно неприйнятними".

"Нам необхідно терміново з’ясувати, чому цю проблему не виявили та не усунули до того, як вона спричинила хаос. Вкрай важливо, щоб наша національна інфраструктура відповідала вимогам майбутнього", – додала вона.

Нагадаємо, 19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Перед тим роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.