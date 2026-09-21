В Молдове второй раз за день фиксируют нарушение воздушного пространства "воздушным объектом"

Министерство обороны Молдовы сообщило еще об одной фиксации нарушения воздушного пространства страны за понедельник, 21 сентября.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Минобороны страны заявило, что на фоне масштабных атак РФ на Украину Служба воздушных операций зафиксировала пролет воздушного объекта, который приближался со стороны села Маяки в Одесской области и пересек границу в 12:34 в направлении села Паланки, что в Штефан-Водском районе Молдовы.

В 12:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Украины.

"Служба воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством в координации с национальными органами власти и партнерами", – добавили в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 21 сентября Министерство обороны Молдовы сообщило о фиксации нарушения воздушного пространства страны неизвестным объектом. В эту же ночь Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы.

Сообщалось, что Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации заявил, что в Молдове с начала 2026 года зафиксировали почти четыре десятка случаев несанкционированных полётов дронов над воздушным пространством страны.