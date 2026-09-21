МИД Молдовы осудил проведение выборов в Госдуму РФ в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило проведение Российской Федерацией 18–20 сентября выборов в Госдуму в приднестровском регионе Молдовы без согласия конституционных органов власти в Кишиневе.

Об этом говорится в заявлении молдавского МИД от 21 сентября, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что проведенные выборы стали нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и противоречат принципам международного права.

По словам МИД Молдовы, Российская Федерация неоднократно получала информацию о том, что открытие избирательных участков в Приднестровье не может происходить без согласия конституционных органов власти Республики Молдова.

В то же время российская сторона была проинформирована о том, что граждане Российской Федерации могут реализовать свое право голоса на избирательных участках, созданных на территории, контролируемой конституционными органами власти, с соблюдением соответствующих процедур.

"Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает, что проведение избирательных процессов другим государством в Приднестровье не имеет юридических последствий и никоим образом не может повлиять на международно-правовой статус этого региона как неотъемлемой части Республики Молдова", – говорится в заявлении.

Республика Молдова оставляет за собой право принимать необходимые дипломатические меры и будет продолжать сотрудничать с международными партнерами в целях защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В непризнанном Приднестровье в воскресенье, 20 сентября, открыли избирательные участки для выборов в Государственную думу России, несмотря на протест конституционных органов власти Молдовы.

В начале сентября назначенного посла России Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы и вручили ему ноту протеста.