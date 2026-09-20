У Придністров’ї, попри протест Молдови, відкрили дільниці для виборів до Держдуми РФ

У невизнаному Придністров'ї у неділю, 20 вересня, відкрили виборчі дільниці для виборів до Державної думи Росії, попри протест конституційних органів влади Молдови.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Зазначається, що до 12:00 проголосували понад 21 тисяч осіб. Єдина виборча дільниця, відкриття якої було узгоджено з молдовською владою, розташована в посольстві Росії в Кишиневі.

Виборчі дільниці в Придністров'ї розпочали роботу о 08:00 і працюватимуть до 20:00. У виборах також взяв участь "глава" Придністров’я Вадим Красносельський.

Раніше Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської Держдуми відкриє в Придністров’ї 17 виборчих дільниць.

У відповідь на це у МЗС Молдови заявили, що відкриття Росією в Придністров’ї дільниць для виборів до Держдуми є неприйнятним без згоди з конституційними органами влади Молдови.

На початку вересня призначеного посла Росії Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови та вручили йому ноту протесту.