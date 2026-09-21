СМИ узнали, о чем Зеленский хочет поговорить с Трампом в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом планирует обсудить, в частности, предыдущие встречи с Виткоффом и Кушнером, а также другие дипломатические усилия по прекращению войны.

Об этом "Суспильному" сообщил источник в Офисе президента Украины, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в этом же контексте президенты будут обсуждать "энергетическую тему".

Кроме того, Зеленский и Трамп поднимут вопрос о пакете "зимней поддержки", в частности, о предоставлении Украине дополнительных средств ПВО.

Отдельно президенты будут обсуждать лицензирование производства ракет для системы Patriot в Украине.

По словам источника, встреча Трампа с Зеленским запланирована на 22 сентября.

Сообщалось, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о личной встрече в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее высказывал мнение, что одним из главных результатов встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке может стать достижение энергетического и морского перемирия.