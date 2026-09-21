Мерц признал свою ответственность за последние поражения ХДС на земельных выборах

Немецкий канцлер Фридрих Мерц признал, что несет личную ответственность за провальные результаты своей партии ХДС на последних земельных выборах в Германии.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине, его цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Комментируя ситуацию в Мекленбурге-Передней Померании, Мерц заявил о глубоком переломе: впервые в истории ХДС не прошла в ландтаг одной из немецких земель.

"Для ХДС в Германии это драматический, беспрецедентный результат – то, что мы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и что целая фракция вылетела из ландтага. Это тяжелый удар, и он еще долго будет сказываться на нас. Нам придется еще долго обсуждать эти последствия", – заявил он.

Мерц признал, что политика федерального правительства повлияла на выборы в земельные парламенты.

"Я знаю, что на этих выборах в земельные парламенты – как две недели назад в Саксонии-Анхальт, так и вчера – большую роль сыграла федеральная политика. А также моя личность. Однако результаты выборов и причины этих результатов выходят далеко за пределы моей личности", – заявил он.

По его словам, результаты выборов будут проанализированы. Исторической задачей коалиции в Берлине и политического центра в целом является подготовка страны к "решению этих вопросов на ближайшие годы".

"Я благодарен за то, что сегодня утром мы услышали от социал-демократов, что они хотят сохранить коалицию в Берлине. Это касается и нас, и меня лично. Мы вместе решительно настроены справиться с историческими задачами, стоящими перед нашей страной", – заявил Мерц.

На выборах 20 сентября ультраправая "АдН" заняла первое место в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38%. В то же время партия ХДС Мерца набрала лишь 4,9% и впервые в истории не прошла в земельный парламент.

На земельных выборах в Берлине 20 сентября победили "Левые", партия ХДС заняла второе место.

Подробнее об этом читайте в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии