Президент Чехии Петр Павел высказал предостережения в связи с заявлениями словацкого премьера Роберта Фицо о нежелании "втягивать Словакию в войну" из-за статьи 5 Договора НАТО.

Как пишет "Европейская правда", слова Павела приводят České noviny.

Чешский президент считает серьезным заявление Фицо о том, что он не хочет, чтобы Словакия "стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то статьи 5".

"Это чрезвычайно серьезное заявление, к которому мы должны отнестись со всей серьезностью и которое мы, безусловно, не должны брать за пример. Статья 5 является однозначным выражением солидарности и взаимной ответственности. Если кто-то скажет, что рад быть членом НАТО, иными словами, что НАТО нас защищает, но в то же время не готов присоединиться в случае, если будет атакован кто-то другой, то он не понял значения слова "солидарность", – сказал чешский лидер.

Павел выразил надежду, что Чехия "не пойдет по этому пути".

Свои опасения по поводу заявлений Фицо высказал также президент Словакии Петер Пеллегрини. В интервью телеканалу Joj 24 он заявил, что страна не должна ставить под сомнение свои обязательства перед союзниками.

"Мы не можем подавать сигнал о том, что Словакия в случае конфликта будет держаться в стороне", – сказал Пеллегрини.

Он отметил, что членство в НАТО связано как с преимуществами, так и с обязательствами.

Напомним, на днях словацкий премьер Роберт Фицо заявил, чтоне желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну-члена НАТО считается нападением на всех.

Впоследствии Фицо утверждал, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.