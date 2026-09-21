Польша получила очередную партию модернизированных танков Abrams

В Польшу поступила новая партия американских танков M1 Abrams в новейшей модификации.

Об этом в X сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает "Европейская правда".

Министр обороны сообщил о прибытии очередной партии танков M1A2SEPv3 Abrams.

Как отметил Косиняк-Камыш, уже в ближайшее время 35 танков войдут в состав 18-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши.

Do Polski 🇵🇱 dotarła kolejna partia 🇺🇸 czołgów M1A2SEPv3 Abrams.



Już wkrótce 35 czołgów trafi na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.



Wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego i konsekwentnie modernizujemy Siły Zbrojne RP. Nowoczesny sprzęt, wyszkoleni żołnierze i… pic.twitter.com/IYMLQGDi5E – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 21, 2026

"Мы укрепляем оборонный потенциал польских Вооружённых сил и последовательно модернизируем Вооружённые силы Республики Польша. Современная техника, хорошо подготовленные военные и боеготовность – это основы безопасности Польши", – написал министр.

В декабре прошлого года в польском Минобороны сообщали о прибытии из США в Польшу 32 танков Abrams M1A2SEPv3. Помимо новых образцов, на вооружении польской армии уже находятся 116 танков Abrams предыдущих версий.

В дополнение к двум версиям американского танка Abrams армия Польши использует немецкий Leopard 2, корейский K2, а также советский Т-72 и его польскую модернизацию PT-91 Twardy.

В мае Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.

В этом месяце Польша и США подписали соглашение в рамках американской программы Foreign Military Financing (FMF), которая предусматривает кредитные гарантии на приобретение вооружения на сумму 4 млрд долларов.