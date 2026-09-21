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Польша получила очередную партию модернизированных танков Abrams

Новости — Понедельник, 21 сентября 2026, 16:45 — Ольга Ковальчук

В Польшу поступила новая партия американских танков M1 Abrams в новейшей модификации.

Об этом в X сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает "Европейская правда".

Министр обороны сообщил о прибытии очередной партии танков M1A2SEPv3 Abrams.

Как отметил Косиняк-Камыш, уже в ближайшее время 35 танков войдут в состав 18-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши.

"Мы укрепляем оборонный потенциал польских Вооружённых сил и последовательно модернизируем Вооружённые силы Республики Польша. Современная техника, хорошо подготовленные военные и боеготовность – это основы безопасности Польши", – написал министр.

В декабре прошлого года в польском Минобороны сообщали о прибытии из США в Польшу 32 танков Abrams M1A2SEPv3. Помимо новых образцов, на вооружении польской армии уже находятся 116 танков Abrams предыдущих версий.

В дополнение к двум версиям американского танка Abrams армия Польши использует немецкий Leopard 2, корейский K2, а также советский Т-72 и его польскую модернизацию PT-91 Twardy.

В мае Польша подписала контракт с американской корпорацией Honeywell о создании первого в Европе авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams.

В этом месяце Польша и США подписали соглашение в рамках американской программы Foreign Military Financing (FMF), которая предусматривает кредитные гарантии на приобретение вооружения на сумму 4 млрд долларов.

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