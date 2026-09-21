Россия ввела жесткие ограничения в приграничной зоне у границы с Эстонией

Россия на десять дней ввела комендантский режим в Кингисеппском и Сланцевском районах, расположенных у границы с Эстонией в районе Нарвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В пятикилометровой приграничной зоне России на постоянной основе действуют более строгие ограничения, чем в Эстонии. При этом с 16 по 26 сентября ФСБ ввела дополнительные временные запреты на пребывание и передвижение.

Если на эстонской стороне реки Нарвы рыбаки могут спокойно ловить рыбу, то на российском берегу сейчас находиться запрещено.

"К югу от Нарвского водохранилища запрещено любое передвижение по реке на плавсредствах, а также пребывание людей на берегу реки Нарвы. В темное время суток за пределами населенных пунктов запрещено находиться в этой зоне, в том числе на транспортных средствах. Кроме того, в пятикилометровой зоне вдоль границы запрещена охота", – сказал представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин.

По его словам, такие меры не являются обычной практикой, но и назвать их чем-то совершенно исключительным нельзя.

По словам Вильцина, Департамент полиции и пограничной охраны совместно с другими ведомствами следит за ситуацией на восточной границе Эстонии и готов реагировать на возможные инциденты в случае необходимости.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, прямой опасности для Эстонии сейчас нет, поэтому страна не будет принимать никаких мер со своей стороны.

"Никакой опасности для Эстонии нет. Наши службы могут это подтвердить. На данный момент оценка опасности не изменилась. Да, были различные спекуляции относительно возможной всеобщей мобилизации. Да, есть оценка того, что Россия находится в затруднительном положении", – сказал Таро.

Российская сторона утверждает, что цель ограничений – укрепление государственной границы. При этом накануне один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию и был задержан.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в случае изменения оценки угрозы, в частности в случае мобилизации в России, власти готовы немедленно закрыть границу. Стоит отметить, что в Эстонии до сих пор не нашли достаточной поддержки инициативы по закрытию границы с Россией.

Вместе с тем Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, спровоцированное российской стороной.