Британия поддержала просьбу Саудовской Аравии о военной помощи

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его страна согласилась оказать Саудовской Аравии поддержку в сфере воздушной обороны, чтобы помочь противостоять хуситам и восстановить стабильность на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил вечером 21 сентября, как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр отметил, что согласился на просьбу о дозаправке саудовских самолетов в воздухе для защиты энергетической инфраструктуры от хуситов, которых поддерживает Иран, и содействия бесперебойным поставкам нефти из Персидского залива с целью смягчения глобальных экономических потрясений.

"Мы получили от Саудовской Аравии запрос на военную поддержку и (...) я согласился на этот запрос относительно оборонной дозаправки в воздухе. Учитывая давление со стороны роста стоимости жизни и необходимость защищать интересы Великобритании и всего региона (...) мы должны сохранить эти пути открытыми", – сказал он.

Бернем также заявил, что воспользуется своей первой встречей с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы призвать президента США к деэскалации конфликта в Иране.

В этом контексте он предупредил, что "тёмные тучи глобальной нестабильности" напрямую влияют на жизнь людей во всём мире.

Отметим, ранее Трамп заявил, что не сожалеет о начале войны против Ирана и поступил бы так же, если бы ему пришлось сделать это снова.

Согласно новому исследованию Конгресса США, решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около 38 млрд долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Также в отчете подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооруженных сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.