Глава МИД Литвы: ни одна страна ЕС не может участвовать в соглашении США о белорусских удобрениях

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ни одно государство Европейского Союза не может сейчас быть стороной соглашения об импорте белорусских удобрений, которое в настоящее время согласовывают США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил в комментарии LRT во вторник.

Комментарий Будриса касался недавнего заявления президента США Дональда Трампа о работе над важным соглашением, которое позволит американцам импортировать калийные удобрения из Беларуси.

По словам главы литовской дипломатии, это потенциальное соглашение не окажет прямого влияния на Литву.

"То, что происходит между США и Беларусью, – это двусторонние отношения. То, какие санкции отменяют США, напрямую не связано с действиями Европейского Союза и его санкционной политикой. Поэтому мы рассматриваем это заявление как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается", – сказал министр.

Он отметил, что проинформировал официальных представителей США о том, что действующий режим санкций запрещает ЕС не только импортировать белорусские удобрения, но и создавать условия для их транзита через территории стран-членов.

"Неважно, кто является владельцем калийных удобрений, какие компании их отправляют и в какой стране они зарегистрированы. Калийные удобрения, добытые в Беларуси, не могут оказаться на территории ЕС", – подчеркнул Будрис.

Отвечая на вопрос о возможном давлении со стороны США на Литву или ЕС с целью пересмотра санкций, министр заявил, что причины введения ограничений против Беларуси очевидны: нарушение прав человека, подавление оппозиции, поддержка России – и они не изменились.

"Нет оснований говорить о пересмотре санкций. Сегодня я не вижу никакого пространства для дискуссий на эту тему", – добавил глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что все попытки США смягчить отношения с Беларусью заканчивались лишь более агрессивным поведением Минска на границе со странами НАТО.

Объявляя о будущем соглашении по импорту удобрений, Трамп не уточнил, через какие страны будет осуществляться транзит. По его словам, это соглашение позволит американским компаниям платить за удобрения меньше, чем сейчас при закупках у Канады.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения, – "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключённых режимом Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые имеют важное значение для финансирования режима.