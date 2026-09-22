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В Литве назвали "плохой идеей" исключения из списков санкций против РФ: "мы против"

Новости — Вторник, 22 сентября 2026, 11:43 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Литва выступает против исключения некоторых лиц из санкционных списков, введенных против России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Сигитас Миткус в кулуарах Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 22 сентября.

Литва считает, что не стоит исключать людей из санкционных списков против РФ.

"Конечно, это плохая идея – исключать некоторых людей из списков, и мы против этого", – заявил Миткус, отвечая на вопросы журналистов о проблемах с продлением санкционного пакета ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Министр подчеркнул, что в Литве "всегда выступали за принятие этого пакета как можно скорее".

Стоит отметить, что в настоящее время персональные санкции против около 3000 других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины, действуют до полуночи 22 сентября.

Напомним, председательствующая в ЕС Ирландия 21 сентября предложила компромисс: продлить санкционный режим сразу на тридцать шесть месяцев (а не шесть, как обычно) в обмен на исключение из списков двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана – по требованию Словакии и Франции. Стоит отметить, что Париж настаивает на исключении только кандидатуры Усманова.

Голосование не было завершено 21 сентября из-за позиции Латвии, которая публично выступила против исключения российских олигархов из санкционных списков.

Как сообщала "Европейская правда", утром 22 сентября послы ЕС в Брюсселе вновь не смогли принять решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т. н. "санкций против Путина").

Попытка утвердить путем письменного голосования компромиссный вариант продлится до обеда 22 сентября.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

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