В Литве назвали "плохой идеей" исключения из списков санкций против РФ: "мы против"

Литва выступает против исключения некоторых лиц из санкционных списков, введенных против России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Сигитас Миткус в кулуарах Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 22 сентября.

Литва считает, что не стоит исключать людей из санкционных списков против РФ.

"Конечно, это плохая идея – исключать некоторых людей из списков, и мы против этого", – заявил Миткус, отвечая на вопросы журналистов о проблемах с продлением санкционного пакета ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.

Министр подчеркнул, что в Литве "всегда выступали за принятие этого пакета как можно скорее".

Стоит отметить, что в настоящее время персональные санкции против около 3000 других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины, действуют до полуночи 22 сентября.

Напомним, председательствующая в ЕС Ирландия 21 сентября предложила компромисс: продлить санкционный режим сразу на тридцать шесть месяцев (а не шесть, как обычно) в обмен на исключение из списков двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана – по требованию Словакии и Франции. Стоит отметить, что Париж настаивает на исключении только кандидатуры Усманова.

Голосование не было завершено 21 сентября из-за позиции Латвии, которая публично выступила против исключения российских олигархов из санкционных списков.

Как сообщала "Европейская правда", утром 22 сентября послы ЕС в Брюсселе вновь не смогли принять решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т. н. "санкций против Путина").

Попытка утвердить путем письменного голосования компромиссный вариант продлится до обеда 22 сентября.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.