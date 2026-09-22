СМИ: Путин вряд ли поедет к Трампу на саммит G20

Кремлевский правитель Владимир Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, близких к Кремлю, вероятность того, что Путин присоединится к президенту Трампу на саммите G20 во Флориде, крайне мала.

В то же время, как отмечает агентство, глава Кремля планирует посетить Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет под председательством китайского лидера Си Цзиньпина.

Собеседники отметили, что Путин планирует лично принять участие в саммите АТЭС впервые с 2017 года.

Зарубежные поездки Путина ограничены санкциями, соображениями безопасности и ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в 2023 году в связи с незаконной депортацией украинских детей. Однако в 2024 году он посетил Монголию, несмотря на то, что эта страна является участницей Римского статута – договора, на основании которого был создан суд.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер Кремля также посетил Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Северную Корею, Вьетнам и ряд бывших советских республик, а также США, где Трамп принимал его на саммите на Аляске в августе прошлого года.

Кроме того, Трамп и Путин кратко пообщались в кулуарах встречи АТЭС во Вьетнаме девять лет назад, но официальных двусторонних переговоров не проводили.

Российские официальные лица практически не ожидают какого-либо прогресса в переговорах по соглашению о прекращении войны до саммита "двадцатки" и всё больше разочаровываются в посланцах Трампа – Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, сообщили источники.

Кроме того, как отмечает агентство, существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский появится на саммите G20.

В апреле СМИ сообщили, что Соединённые Штаты намерены пригласить лидера России Владимира Путина на саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь на гольф-курорте президента Дональда Трампа в Майами, хотя приглашение ещё не отправлено.

Государственный департамент США отмечал тогда в своем заявлении, что президент Дональд Трамп "четко дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

А недавно стало известно, что Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита "двадцатки" в Соединённых Штатах.