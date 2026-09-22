Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совете безопасности ООН и реформировать его.

Об этом он написал в колонке для Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что "трагедии последних лет" продемонстрировали, что передача полномочий по решению глобальных кризисов "воле нескольких столиц больше не соответствует реалиям современного мира".

"Адаптацию глобальных механизмов принятия решений к современным обстоятельствам больше нельзя откладывать. Совет безопасности Организации Объединенных Наций до сих пор отражает структуру эпохи после Второй мировой войны", – отметил он.

Он считает, что более "эффективный, справедливый и подотчетный" подход к представительству стал насущной необходимостью.

По его словам, это требует не только расширения представительства, но и справедливого распределения руководящей ответственности.

В этом контексте Эрдоган подчеркнул, что отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и основной стратегической целью любой значимой реформы.

Также он считает, что в рамках Генеральной ассамблеи следует создать широкую коалицию, основанную на принципе, что ни одно государство "не должно иметь права постоянно препятствовать воле большинства международного сообщества".

По его мнению, необходимо восстановить баланс между Совбезом и Генассамблеей.

Весной министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефюль раскритиковал Совет безопасности ООН за то, что он неспособен принимать решения из-за вето отдельных членов.

А позже попытка Германии получить место непостоянного члена в Совбезе ООН потерпела неудачу.