В австрийском городке протестовали против строительства центра обработки данных Google

В австрийском городке Кронсторф сотни людей вышли на протест против планируемого строительства центра обработки данных Google.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Протестующие устроили акции протеста против комплекса площадью 50 гектаров.

"Я считаю, что нам нужно переосмыслить подход к этому бесконечному росту и расширению", – сказала организатор протеста Кристина Грубер агентству AFP, когда около 400 человек собрались у здания регионального правительства в Линце.

Она обеспокоена влиянием искусственного интеллекта на изменение климата и объемом воды, используемой для охлаждения центров обработки данных.

Грубер также раскритиковала "отсутствие прозрачности" вокруг проекта, жалуясь, что жителей не спросили, "хотят ли они пожертвовать нашими водными ресурсами ради этих огромных центров обработки данных".

В Кронсторфе проживает около 3 500 человек.

Строительство первого центра обработки данных Google в Австрии началось в апреле после торжественной церемонии закладки фундамента, на которой присутствовали политики и представители компании.

Объект строится на участке размером примерно с 70 футбольных полей, а первая очередь, как ожидается, начнет функционировать в 2027 году.

Google не раскрывает стоимость проекта, называя его лишь "значительной инвестицией".

Американский технологический гигант заявляет, что центр удовлетворит высокий спрос на облачные и искусственно-интеллектуальные услуги, создаст около 100 прямых рабочих мест и тысячи косвенных, поможет укрепить цифровую инфраструктуру Австрии и будет способствовать местным инициативам в сфере устойчивого развития.

Недавно оппозиционные партии Финляндии заявили о необходимости ввести национальную систему лицензирования для центров обработки данных, чтобы предотвратить риск дефицита электроэнергии и стремительного роста цен на энергоносители.

Также стоит отметить, что в июле 2026 года Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках.