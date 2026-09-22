В Венгрии двух украинцев обвиняют в нападении на словаков
Главная прокуратура округа Пешт предъявила обвинения двум украинцам, которые якобы напали на троих граждан Словакии в общежитии для рабочих недалеко от венгерского города Дьяль.
Об этом пишет Blikk со ссылкой на обвинительный акт, передает "Европейская правда".
Согласно обвинительному акту, двое украинцев проживали вблизи Будапешта в общежитии для рабочих вместе с тремя словаками.
Как утверждается, украинцы якобы решили избить их и в июне 2025 года напали на словаков в их месте проживания.
Правоохранители задержали одного из обвиняемых на месте происшествия, тогда как другой сбежал и до сих пор не найден.
Отмечается, что мужчинам инкриминируют покушение на причинение тяжких телесных повреждений и другие уголовные преступления.
Согласно заявлению Главной прокуратуры Пештского округа, Будапештский пригородный суд вынесет приговор в отношении двух обвиняемых.
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