Главная прокуратура округа Пешт предъявила обвинения двум украинцам, которые якобы напали на троих граждан Словакии в общежитии для рабочих недалеко от венгерского города Дьяль.

Об этом пишет Blikk со ссылкой на обвинительный акт, передает "Европейская правда".

Согласно обвинительному акту, двое украинцев проживали вблизи Будапешта в общежитии для рабочих вместе с тремя словаками.

Как утверждается, украинцы якобы решили избить их и в июне 2025 года напали на словаков в их месте проживания.

Правоохранители задержали одного из обвиняемых на месте происшествия, тогда как другой сбежал и до сих пор не найден.

Отмечается, что мужчинам инкриминируют покушение на причинение тяжких телесных повреждений и другие уголовные преступления.

Согласно заявлению Главной прокуратуры Пештского округа, Будапештский пригородный суд вынесет приговор в отношении двух обвиняемых.

В июне суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанных с тогдашним британским премьером Киром Стармером в мае прошлого года.

В Литве решили передать в суд дела пяти человек, двое из которых – украинцы, обвиняемые в попытке теракта по заказу российской разведки.