Науседа: новый контингент войск США уже направляется в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что новый контингент американских войск уже направляется в Литву.

Соответствующее заявление Науседы приводит президентская администрация, сообщает "Европейская правда".

Науседа, который в настоящее время находится с визитом в США, отметил, что получил подтверждение того, что новый контингент американских военных уже направляется в Литву.

"Отличная новость для Литвы – американские военные и в дальнейшем останутся в нашей стране. Мы благодарны президенту Дональду Трампу и администрации США за это решение, которое важно не только для безопасности Литвы, но и для безопасности всего региона", – заявил он.

По словам Науседы, американское присутствие в Литве "является незаменимой составляющей нашей политики сдерживания и коллективной обороны, а решимость союзников быть вместе с нами посылает четкий сигнал о том, что НАТО готов защищать каждый сантиметр своей территории".

Как отметил литовский президент, в то время, когда ситуация с безопасностью в Европе остается сложной, прочность трансатлантических связей и видимое присутствие союзников особенно важны.

Науседа добавил, что на данный момент численность американских военнослужащих до конца не определена, но она не будет меньше, чем раньше.

Этим летом ротацию в Литве завершили более тысячи американских военнослужащих.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.

А Науседа ранее заявлял, что Литва будет готова принять дополнительные силы США, если состоится ротация войск.